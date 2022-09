Condò: “Chi tornerà dovrà applicarsi con l’intensità di Dimarco. Mancini, compito importante”

"Il valore della vittoria di Budapest è notevole per tre motivi. Il primo è il risultato in sé, un secco 2-0 in uno stadio ostile. Il secondo è la sua conseguenza: la qualificazione alla Final Four della Nations League in un girone che secondo i bookmaker conteneva terza (Inghilterra) e sesta (Germania) favorita del Mondiale imminente. Il terzo è l’atteggiamento col quale l’Italia ha preso il match per le corna: aveva soltanto la vittoria per dare un senso al post-Macedonia, ed è andata subito a cercarla sul campo della battistrada con i modi sbrigativi di una squadra consapevole di essere più forte. Mancini avrebbe molti uomini per allestire una Nazionale migliore di questa, da Chiesa a Verratti, da Tonali a quello che potrebbe ancora diventare Zaniolo.