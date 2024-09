In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così di Lautaro Martinez dopo la doppietta di oggi

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così di Lautaro Martinez dopo la doppietta di oggi:

“Prestazioni simili per Lautaro nell’Inter e Vlahovic nella Juve. Il Toro ha segnato il 2-1 con una ribattuta abbastanza casuale dopo averne sbagliato uno facile. Il 3-1 invece, è bellissimo, in mezzo a tre avversari dopo un calcolo matematico per aggiustare la palla: un gol da grande centravanti.