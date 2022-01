Condò: “Inter, Calhanoglu fondamentale: ero un ultrà di Eriksen ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così di Inter-Juventus, match valido per la Supercoppa

"C'è un punto di forza, per l'Inter, contro un punto di debolezza, per la Juventus. La qualità dei singoli e del collettivo di reparto della Juventus è inferiore all'Inter, la copertura su Brozovic è fondamentale. Aggiunge un uomo a centrocampo ma diventa poverello l'attacco con un 4-5-1 in fase di non possesso. La Juventus deve arrivare quarta, è centrale la Champions per la ricostruzione. Anche a gennaio non ci saranno grandi investimenti sul mercato. Nell'Inter il giocatore chiave è Calhanoglu, è un giocatore importante, lo dico anche con un po' di rimpianti per Eriksen. Ero un ultrà di Eriksen, ho litigato con amici qui dentro (a Sky, ndr). Mi sarebbe piaciuto vedere Eriksen con Inzaghi".