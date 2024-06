"L’Italia ha impiegato un quarto d’ora per rimontare il micidiale incidente di Dimarco e sorpassare l’Albania, rimettendola alla periferia del villaggio come deve essere, e com’era prima che il consueto mix di rispetto, prudenza e scaramanzia la elevasse al rango di avversaria terribile. Ma l’Italia è di un altro livello, e Spalletti aveva capito la necessità di proclamarlo attraverso la formazione più coraggiosa e propositiva possibile. Una cosa è partire nascosti, circostanza che ha spesso giovato. Un’altra è sparire non tanto nei pronostici — niente da eccepire sul fatto che non siamo in prima fila — quanto nella considerazione generale che i campioni uscenti (di tre anni fa, neanche di quattro) devono ottenere".