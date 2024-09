(ANSA) - MILANO, 27 SET - "Io lo stadio di San Siro lo ristrutturerei, ma se le squadre hanno detto che non si può ristrutturare...". Lo ha detto il presidente di Mfe Mediaset e della Veneranda Fabbrica del Duomo, Fedele Confalonieri, commentando il futuro del Meazza.

"A me no", non convince l'idea dei due stadi uno accanto all'altro, "io sono vecchio, ho visto San Siro quando c'era un solo anello - ha detto a margine dei una conferenza stampa della Veneranda Fabbrica - avevo visto un Inter-Torino prima dell'incidente di Superga. Il Grande Torino nel '49 e poi ho visto il secondo anello. Lo avevano inaugurato con Italia-Ungheria persa 3 a 0".