Conference League, Lazio agli ottavi dopo lo zero a zero contro il Cluj

La squadra biancoceleste si è qualificata in virtù dell'uno a zero conquistato all'andata all'Olimpico

La Lazio di Sarri va agli ottavi di Conference League dopo lo zero a zero di questa sera contro il Cluj. È bastato l'uno a zero dell'Olimpico per passare alla prossima fase del torneo. La squadra biancoceleste ha provato a fare la partita e ha fatto segnare il maggior numero di azioni in attacco, specie nel secondo tempo. I romeni, in dieci nell'ultimo quarto d'ora della partita, hanno fatto una partita aggressiva ma la squadra italiana è riuscita a difendersi al meglio.