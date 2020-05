Bergomi: “Conte non cambierà l’Inter per Eriksen. Nerazzurri in difficoltà quando…”

Beppe Bergomi ha parlato nel corso di Sky Calcio Club della ripresa del campionato e dei possibili esperimenti tattici di Conte all’Inter per l’inserimento di Eriksen: “Bisogna tenersi strette le proprie certezze, ha lasciato il campionato con una brutta sconfitta. Eriksen? Per metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio serve uno stravolgimento dell’assetto tattico e penso che Conte non lo farà inizialmente. Con il recupero di tutti, l’Inter ha a disposizione una rosa lunga a centrocampo. Può alternare i giocatori e a quel punto può trovare spazio anche Eriksen. La squadra di Conte ha trovato difficoltà quando gli è mancato il furore agonistico e a quel punto è necessaria la qualità, ed Eriksen può essere importante. Godin? Per caratteristiche fisiche è meno adatto alla difesa a 3 rispetto a Bastoni. Nell’area di rigore è ancora il più forte e tira fuori buone prestazioni grazie all’esperienza“.