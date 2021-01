Conte: “Eriksen regista? È l’unico vice Brozovic, può essere utile a me e all’Inter”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus, valida per il 18esimo turno di Serie A, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato di Christian Eriksen e della possibilità di riproporlo nel ruolo di regista: “Niente mercato? Ho portato un dato di fatto, così come hanno fatto i dirigenti. Dobbiamo sfruttare al meglio il potenziale della rosa, è inevitabile. Dietro Brozovic non abbiamo in rosa un calciatore che abbia caratteristiche da regista e può giocare davanti alla difesa. Stiamo impostando Christian per tirare fuori il meglio da lui in quella posizione. Con noi ha giocato in varie posizioni e avere la possibilità di avere un calciatore schierabile in diversi ruoli può essere utile”.