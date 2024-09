Conte: “Lukaku l’ho voluto anche all’Inter. Forte in progressione, su quella lavoriamo”

Questa è una squadra secondo me che negli anni non amava tanto sporcarsi le mani e dopo quello che è successo l'anno scorso lo switch sta in queste situazioni. A me la squadra è piuaciuta e quando ha potuto giocare ha fatto ottime cose, anche nella pressione siamo stati bravi, abbiamo saputo rubare palla. Il carattere non si impianta dall'oggi al domani, ma appena ho denunciato delle cose, dopo la prima partita, siccome ho ragazzi per bene, ci stiamo lavorando su cattiveria e determinazione e stasera abbiamo tenuto la porta inviolata. Abbiamo combattuto e sofferto e la sofferenza fa parte del processo. Tutte le squadre, chi più e chi meno, sono in una fase di assestamento e stiamo cercando di trovare la quadra. Abbiamo lavorato tanto e si vede, dobbiamo migliorare correndo per noi stessi, con i paraocchi senza guardare gli altri perché c'è poco da guardare oggi.