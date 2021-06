Corsera – Conte e Mancini, due tecnici agli antipodi: le differenze nel lavoro

Il quotidiano racconta le differenze tra i due ex tecnici dell'Inter, incredibilmente agli antipodi nel modo di lavorare

Incredibili le differenze tra Roberto Mancini e Antonio Conte nel modo di lavorare. Le evidenzia il Corriere della Sera nella sua edizione odierna, spiegando come i due tecnici siano davvero agli antipodi: "Entrambi hanno creato un gruppo solido e affidabile. Partendo da poli lontani. Mancini non stressa i suoi discepoli. Conte, invece, vive sempre in trincea, i nemici lo caricano e alza costantemente la linea della concentrazione.