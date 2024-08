Conte: “È una debacle, chiedo scusa. Non parlo mai a cavolo e non sono polemico, ci metto la faccia”

Il Napoli perde 3-0 all’esordio in campionato contro il Verona. Ecco le parole di Antonio Conte ai microfoni di DAZN dopo il pesantissimo ko. "Hellas a specchio ed errori tecnici del Napoli? Sentivo prima il commento, la notte di festa per l'Hellas. Per loro di festa, per noi una notte in cui avere l'umiltà di chiedere scusa al popolo napoletano perché è stato un secondo tempo difficile da valutare, molto. Tatticamente, nel primo tempo c'era solo il Napoli in campo, nel secondo siamo scesi non so se soddisfatti del primo o cosa. L'atteggiamento non era lo stesso del primo di attenzione e voglia, di determinazione, di attenzione al dettaglio. Alla prima difficoltà ci siamo sciolti come neve, questa è la cosa più preoccupante in assoluto, al di là del risultato, non abbiamo reagito. Ci siamo sciolti e penso sia la cosa più brutta per me che mi prendo tutte le responsabilità, è fuori dubbio. Chiedo scusa in maniera umile, c'è stata questa debacle.