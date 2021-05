Repubblica – Conte: c’è il Real, ci pensa il Psg. Il probabile arrivo di Hakimi…

Dopo due anni sulla panchina dell'Inter, Conte è alla ricerca di un nuovo progetto sportivo

Mai come in questa stagione si sta assistendo a un valzer delle panchine che sta coinvolgendo i grandi club europei. Dopo due anni le strade di Antonio Conte e dell'Inter si sono separate e adesso il tecnico è alla ricerca di un nuovo e ambizioso progetto sportivo. In questo momento Psg, Tottenham e soprattutto Real Madrid sono alla ricerca di un nuovo tecnico: "Tre panchine nobili d'Europa in cerca di guida. L'antagonista numero uno per Antonio Conte, in questo momento, è Mauricio Pochettino. L'argentino, perso il campionato, ha visto precipitare la considerazione nei suoi confronti da parte dei vertici del Psg. La tensione col ds Leonardo rischia di chiudere dopo pochi mesi la sua esperienza parigina, liberando un'altra panchina ambitissima", riporta Repubblica.