GdS – Panchina d’oro a Conte, chi meglio di lui? Gli manca solo un ultimo step

La panchina d’oro per la scorsa stagione è andata ad Antonio Conte, che ha vinto con 20 punti davanti a Stefano Pioli (19). Ora gli manca uno step

La panchina d’oro per la scorsa stagione è andata ad Antonio Conte, che ha vinto con 20 punti davanti a Stefano Pioli (19). Oggi La Gazzetta dello Sport ha parlato così del suo lavoro, all’Inter e non soltanto: “Antonio è l’uomo della prima pietra. Dalle macerie lui tira su un capolavoro. È successo alla Juve, in Nazionale (l’Europeo del 2016 fu il prequel del trionfo del 2021), al Chelsea, all’Inter. C’è chi dice che sia anche un astuto stratagemma: sceglie un club dove non si può fare peggio, vince e poi cambia. E chi sottolinea che quando Conte va via serve un nuovo restyling perché i giocatori sono stremati. Punti di vista, anche leciti.