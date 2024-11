La Nazionale di Luciano Spalletti, dopo il successo contro il Belgio, è tornata in Italia per preparare la sfida di domenica contro la Francia. Gli Azzurri hanno usufruito delle strutture dell'Inter, e si sono allenati alla Pinetina. Qui verranno valutate le condizioni fisiche di Nicolò Barella, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Nonostante la qualificazione ai quarti di Nations League, Spalletti non schiererà un'Italia-2 domani contro la Francia. Qualche cambio però ci sarà, perché a Bruxelles la ripresa sul campo reso pesante dalla pioggia ha affaticato imuscoli e perché un paio di azzurri sono usciti acciaccati. Barella ha subito una contusione ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata oggi, nella seduta pomeridiana alla Pinetina (ieri allenamento defatigante dopo l'arrivo in tarda mattinata a Malpensa).