TOPALOVIC

Topalovic ha già scomodato paragoni pesanti: chi l’ha visto giocare da vicino l’ha accostato a Kevin De Bruyne. Luka centrerà la sua terza panchina di fila in prima squadra dopo Venezia e Bologna. Quest’anno ha segnato tre gol in Youth League e due in Primavera. Sa fare la mezzala e il trequartista. La Slovenia proverà a blindarlo prima di farselo scappare. Topalovic balla tra tre nazionali. Su di lui sono piombate anche Bosnia e Croazia, i Paesi dei suoi genitori. Lui è nato in Slovenia e la rappresenta a livello giovanile, ma negli ultimi tempi le federazioni hanno sondato il terreno".