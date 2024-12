Coppa Italia, Juventus-Cagliari 4-0: i bianconeri trovano l’Empoli ai quarti

Thiago Motta torna a vincere e prova a scacciare un po' di pressione per i risultati deludenti finora in campionato

Torna a vincere la Juventus. I bianconeri hanno battuto il Cagliari 4-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia, provando a rispondere alle critiche dell'ultimo periodo. Match sbloccato al 43' grazie a Dusan Vlahovic, con un bel tiro su assist di Yildiz. Nella ripresa, i bianconeri hanno allungato: al 54' Koopmeiners in gol su punizione. All'80', dopo una serie di occasioni, ci ha pensato Conceicao ad arrotondare il risultato

Al minuto 89, Nico González, subentrato durante la partita, ha realizzato il 4-0 con un pallonetto perfetto su uscita del portiere. Nonostante un buon inizio da parte dei sardi, la Juventus ha mantenuto il controllo della partita, con il Cagliari che non è mai riuscito a concretizzare le poche occasioni create. Il risultato finale segna una vittoria netta per i bianconeri, che continuano la loro marcia in Coppa Italia con un solido 4-0. Ai quarti sarà sfida tra Juventus ed Empoli.