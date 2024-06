Cordoba, ex difensore dell'Inter e oggi dirigente del Venezia neopromosso in Serie A, ha commentato così la nomina di Beppe Marotta a nuovo presidente

Intervistato da Italpress, Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter e oggi dirigente del Venezia neopromosso in Serie A, ha commentato così la nomina di Beppe Marotta a nuovo presidente del club nerazzurro:

"La nomina di Marotta come presidente è la conseguenza del lavoro fatto in questi anni. L'Inter continuerà a fare bene, perché non cambierà la sua struttura che l'ha portata a vincere in questi anni. Quando vicini e hai questi successi, devi toccare il meno possibile e dare forza al gruppo che hai. L'Inter ha fatto un percorso e continuerà su questa strada. Quando intraprendi il percorso giusto, è come un'onda che ti porta sempre a vincere e ogni anno, quando arrivano giocatori nuovi, trovano un ambiente già vincente".