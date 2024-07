Tra i giocatori in uscita dall'Inter c'è anche Correa . Dopo il prestito dello scorso anno al Marsiglia, si cerca una nuova sistemazione. Intanto ieri era in campo contro il Las Palmas, questo il giudizio di Tuttosport:

"Immaginiamo il tifoso nerazzurro che guarda dalla vacanza l’amichevole, urlargli davanti allo schermo: «Fai qualcosa da interista, anche non da interista, da attaccante vero». Invece il suo match è ancora negativo, con sussulto d’orgoglio e ‘tir’aggiro’ al 35’ e un rigore che l’arbitro non vede. La bilancia, però, pende ancora dal lato del ‘non convincente’ e non giova nemmeno a farlo risaltare per trovargli una buona soluzione sul mercato considerato che ha un solo anno di contratto, un ingaggio pesante ed è fuori dai piani".