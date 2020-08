CorSera – Barça, Koeman deve supplicare Messi di restare. L’Inter osserva attenta

Il nuovo allenatore del Barcellona è stato presentato ieri. Ronald Koeman era il CT dell’Olanda quando è arrivata la chiamata di Bartomeu e ora è lì pronto ad un nuovo difficile progetto. A partire dall’ostacolo Messi. Perché, come sottolinea il Corriere della Sera di oggi, hanno un attimo lasciato perplesse le sue parole sul tentativo che si sta facendo per convincerlo a restare. È già una notizia che l’argentino debba essere convinto di rimanere nell’unico club nel quale ha giocato. «Non so se devo convincerlo a restare. Ciò che è chiaro è che Leo è il miglior giocatore del mondo e quindi è uno che vuoi con te e non con i tuoi avversari. Ha ancora un anno di contratto ma ci parlerò perché è il capitano e spero che resti con noi tanti anni», le sue parole. Sembrava una supplica in sostanza. “L’Inter osserva interessata gli sviluppi della vicenda”, sottolinea il giornale italiano.

(Fonte: Corriere della Sera, 20-8-2020)