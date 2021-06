CorSera – L’Italia s’inginocchia a partite alterne: così una figura pessima

Il quotidiano torna sulla vicenda che sta facendo molto discutere e non solo nel mondo sportivo

Come mai non s'inginocchieranno a prescindere? Si legge sul quotidiano: "Quello è un gesto che non li convince. Va bene. Legittimo. Non siete obbligati. Ti inginocchi perché vuoi inginocchiarti, non perché devi. Decidi seguendo la tua testa e il tuo cuore, non per fare bella figura o uniformarti, per assecondare aspettative. Poi però Chiellini aggiunge: naturalmente, se i nostri avversari andranno giù in ginocchio, allora lo faremo anche noi, in segno di solidarietà. No, un momento, fateci capire: vi inginocchierete per esprimere ammirazione e sostegno a Lukaku e ai suoi compagni che hanno il coraggio di farlo abitualmente? O piuttosto — il dubbio s’insinua — perché vi vergognate a restare in piedi collegati in mondovisione? Ragazzi, davvero, con affetto: state facendo una pessima figura".