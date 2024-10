Torna in campo stasera l'Italia di Luciano Spalletti. Lo fa per mettere un altro tassello nel mosaico dell'autostima e ricostruzione dopo la forte delusione accumulata all'Europeo. Sarà importante dare continuità ai risultati di settembre, come sottolinea anche il Corriere della Sera di oggi. Si legge infatti:

"Corri Italia, corri. Non fermarti proprio adesso, anche se il traguardo principale è ancora molto lontano: la Nations non è un campo secondario, adesso è l’unica cosa che conta, per ricostruire il ranking e l’autostima, per gettare le basi per qualificarsi al Mondiale dodici anni dopo l’ultima volta. La squadra di Spalletti torna a casa: dopo le due trasferte vincenti di settembre con Francia e Israele, quella con il Belgio è la prima uscita davanti al pubblico italiano dopo il flop dell’Europeo e la risposta dell’Olimpico non è male (35 mila biglietti venduti finora), anche se lo stadio non sarà esaurito".