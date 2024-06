CorSera – Italia, uscire ora sarebbe un fallimento. Croazia a fine ciclo ma…

L'impegno è assolutamente da non sottovalutare. L'Italia si gioca il passaggio del turno contro la Croazia e non ha alcuna intenzione di uscire di scena, nonostante le difficoltà e la prospettiva del discorso con Spalletti. Si legge sul Corriere della Sera: "Se è vero che l’obiettivo di questo ciclo spallettiano è proprio il Mondiale, quello in America tra due estati, non si può uscire così presto dal torneo continentale.

Sarebbe un fallimento, uno schiaffo doloroso, un trauma che, al di là delle conseguenze, frenerebbe il processo di crescita. L’Italia gioca per il presente e per garantirsi il futuro. La Croazia è a fine ciclo, ma sa meglio di noi come si addomesticano notti senza un domani e davanti a un bivio decisivo raramente ha scelto la strada sbagliata. Non per nulla è arrivata seconda al Mondiale 2018, battuta dalla Francia e terza in Qatar dove ha eliminato il Brasile".