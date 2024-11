"E così anche Thiago Motta, ricco di idee, accompagnate e sostenute da una claque professionale, specializzata nell’esaltare il presente, anche se un po’ moscio per ora, e nel denigrare il passato, mettendoci un particolare impegno se si può tirare in ballo Allegri, uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano. A Fonseca non si perdona mai nulla, Motta gode di maggiore indulgenza, evidentemente merita questo buonismo e questa attenzione. Ma il gol va cercato, conquistato sempre, anche a San Siro, proprio come ha fatto contro l’Inter, vivendo e regalando ben altro pareggio rispetto a quello di ieri sera contro il Milan".