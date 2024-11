CorSera – San Siro, i club comprano a una condizione. Deadline già fissata

"Il prezzo c’è, 197 milioni per acquistare lo stadio di San Siro e l’area attorno", ribadisce il Corriere della Sera con l'ultimo aggiornamento sul fronte stadio. La valutazione dell'Agenzia delle Entrate è arrivata a Inter e Milan, che "dovranno comunque eseguire un accesso agli atti per leggere la relazione dell’Agenzia delle Entrate. Ma il problema non sembra tanto il quantum. L’investimento stadio naturalmente è ingente e per questo per l’Inter la manifestazione di interesse è stata firmata direttamente dai rappresentanti della proprietà, Oaktree. L’acquisto dell’area è compensato dal risparmio sull’affitto (10 milioni l’anno) e inoltre dovrebbe essere dedotto il costo della demolizione di San Siro che sembra che resterà a carico del Comune".