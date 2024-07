Tiago Djalò era il profilo ideale a parametro zero individuato dall'Inter per rinforzare la difesa per la prossima stagione. L'affare sembrava praticamente chiuso, fino però all'intrusione nella trattativa della Juventus, che a gennaio ha deciso di prenderlo anticipando i nerazzurri provando il dispetto. Ma le cose non sono andate come i bianconeri speravano: "Djaló poteva essere una buona novella - scrive il Corriere dello Sport -, invece ha giocato solamente sedici minuti in una gara, l’ultima, contro il Monza. Il problema, mai troppo sottolineato, è che da febbraio - cioè dalla partita con l’Inter - è andato sempre in panchina. Così come nelle tre partite di Coppa Italia, fra le semifinali con la Lazio e l’atto finale contro l’Atalanta. Una bocciatura su tutta la linea da parte di Allegri, prettamente tecnica e non per una questione legata all’infortunio. Resta da capire come sarà con Thiago Motta, considerato che non è uno degli esuberi.