Serse Cosmi ha parlato a Radio Deejay dell'Italia in vista dei prossimi Europei: tra una settimana l'esordio degli azzurri

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Serse Cosmi ha parlato così dell'Italia in vista degli Europei:

"Vedo che ci sono poche speranze, le aspettative sono basse e c'è tanta diffidenza. Quando ci sono questi presupposti, di solito però la Nazionale bene. Sicuramente questa non è una Nazionale che può fare sfracelli ma mi fido di Spalletti, sa come gestire bene le risorse tecniche e psicologiche, vediamo strada facendo come si evolverà la situazione".