Sottosegretario Salute Costa: “Pubblico all’Europeo segnale importante. Ci sarà protocollo”

Il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute ha parlato a Sky Sport della decisione di riaprire gli stadi al pubblico

"Segnale importante. Da parte dell'Uefa richiesta precisa, bisogna garantire una certa percentuale di pubblico. Noi come Governo abbiamo dato disponibilità. Possiamo permetterci di programmare i prossimi mesi e guardare alla riapertura di altre attività. Ogni settimana e ogni mese che passa aumentano i vaccinati, il Cts stabilirà i vincoli. Sarà stilato un protocollo, è un segnale importante di fiducia per il calcio, per il Paese. La politica deve assumersi la responsabilità di scegliere, l'evento sarà da due mesi e siamo convinti che il piano vaccinale darà dei risultati. Da oggi si ragiona con serenità, è l'inizio di un percorso. Si studierà qualcosa su chi potrà entrare allo stadio e su come dovranno essere disposti. Chi entrerà allo stadio dovrà avere dei requisiti, domani importante incontro con la Uefa. Noi come Italia daremo disponibilità all'ingresso del pubblico".