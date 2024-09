Billy Costacurta si sbilancia senza troppa difficoltà. Per l'ex difensore del Milan e della nazionale l'Inter di Simone Inzaghi può giocarsi le sue chance in Champions League con le big d'Europa. Lo ha ribadito ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Questo il suo parere in edicola su SportWeek: “Sul podio vedo in City al primo posto, poi Real e Inter. Dico City perché è vero che il Real ha preso Mbappé, ma ha perso Kroos che era il grande equilibratore – spiega l’ex difensore rossonero -. L’Inter mi convince per qualità, mentalità e fluidità di gioco. La Juve sta cercando la stessa determinazione e può arrivare lontano, già i quarti sarebbero un ottimo risultato.