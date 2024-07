Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Roberto Cravero, ex calciatore, ha parlato così del possibile approdo al Torino dell'ex InterLorenzo Pirola: «Il mercato è lungo e ci sono tanti nomi in ballo, ma il vero acquisto il Toro ce l’ha già in casa. Mi riferisco a Schuurs. Ce lo siamo tutti un po’ dimenticati per via del grave infortunio, ma stiamo parlando di un signor difensore che ha sempre fatto molto bene. Per me può crescere ancora rispetto alle prime due annate al Toro. Ha mezzi tecnici e fisici importanti. Sarà come un nuovo colpo di spessore riaverlo in squadra».