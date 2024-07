"Un anno in più per Inzaghi, ma anche più Inzaghi per l’Inter. Il che significa nuovi salti in avanti e una centralità sempre più “impegnativa” per un allenatore che in questi anni è maturato parecchio, anche passando da qualche scossone. L’Inzaghi IV è un tecnico senz’altro più coinvolto nelle strategie di mercato: Taremi, Zielinski e Martinez sono rinforzi individuati anche in base alle sue esigenze, così come l’impegno del per chiudere il rinnovo di Dumfries, uno dei fedelissimi del tecnico. Inzaghi è un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, come dimostrano le chiamate e i messaggi ai nazionali italiani delusi dal flop europeo"