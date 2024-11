I risultati recenti non sono stati "all'altezza delle aspettative", ha reso noto la società: per lui è il terzo esonero

L'aver vinto la Champions League asiatica solo pochi mesi fa non ha evitato a Hernan Crespo la cacciata dalla panchina della squadra emiratina dell'Al Ain. L'ex attaccante argentino ha avuto il benservito in seguito alla sconfitta per 5-1, sempre in Champions, inflitta dalla sua squadra dall'Al Nassr, il club saudita di Cristiano Ronaldo. I risultati recenti non sono stati "all'altezza delle aspettative", ha reso noto la società, considerando che l'Al Ain ultimo nel suo gruppo a metà della fase a gironi.