Criscitiello: “Se oggi il derby è ancora aperto è per colpa dell’Inter”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Michele Criscitiello, giornalista, ha parlato così in vista dell'Euroderby di stasera: "Per il Milan ci vuole una prestazione importante, di squadra. Ci vuole anche la "non prestazione" dell'Inter. Leao non è al 100%, c'è ma non è al massimo. Il Milan non ha Bennacer, bisogna vedere come sta Giroud. Sicuramente la presenza del portoghese cambia gli equilibri. Se oggi il derby è ancora aperto è per colpa dell'Inter. I nerazzurri potevano fare 3-4 gol, hanno perso una grande occasione. Il 2-0 si può recuperare, con un Milan però che non dev'essere quello visto negli utlimi 30 giorni. Per lo spettacolo, per il calcio italiano, ci vorrebbe il vantaggio ad inizio gara: all'andara ha giocato solo e soltanto l'Inter".