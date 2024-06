Le parole del direttore di Sportitalia: "Non abbiamo fatto un tiro in porta: i 90 minuti di ieri sono l'emblema di un calcio italiano che è pessimo"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Michele Criscitiello ha criticato così la prestazione dell'Italia di Spalletti di ieri contro la Spagna: "Luciano non ti arrabbiare, ma la spocchia prima della Spagna non puoi permetterla, hai una squadra mediocre: dovevi tenertela tu nello spogliatoio perché sapevi benissimo ci avrebbero presi a schiaffi.

Dobbiamo pregare perché dovevamo perdere 4 o 5-0, abbiamo fatto ridere in mondovisione, non abbiamo fatto un tiro in porta: i 90 minuti di ieri sono l'emblema di un calcio italiano che è pessimo. Di Lorenzo indecente, Calafiori non si può vedere, Scamacca e Retegui non ne fanno uno. Giochi con la difesa a 4 quando hai convocato giocatori che giocano sempre con la difesa a 3: Barella irrriconoscibile, Calafiori sopravvalutato, ma anche Dimarco".