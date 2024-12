Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello , direttore dell'emittente, ha bocciato così i primi mesi da dirigente di Zlatan Ibrahimovic : "Se passi, in pochi mesi, da icona dei tuoi tifosi a barzelletta degli stessi un po' dispiace. Una sensazione confermata dalla gestione da dimenticare dell’esonero di Paulo Fonseca: mandato a parlare con la stampa nonostante una decisione già presa prima ancora che la partita contro la Roma prendesse il via.

Ibra era un simbolo del calcio dei guerrieri, di quelli che non mollano mai e non hanno paura di nessuno. La verità è che si è assunto delle responsabilità che non fanno per lui. Fare il Direttore Sportivo del Milan, il boss del club, non sono cose che impari dalla sera alla mattina. O sei un genio (e non lo sei) o hai bisogno di fare gavetta ed esperienza e non parti certo dal Milan. Sta sbagliando tutto. Nella gestione, nella comunicazione e nelle scelte. La presunzione da calciatore era un valore ma da dirigente è un limite. Lui non è il problema di questo Milan ma è uno dei problemi del Milan".