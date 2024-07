"Ha vinto su tutta la linea perché, la gente dimentica, di questi periodi lo scorso anno l’Inter rivoluzionava la squadra e sulla carta la indeboliva. Se quelli che sono arrivati si sono dimostrati più forti è per bravura della società ma anche e soprattutto per il miracolo di Inzaghi. Inzaghi adesso deve stare attento al contrario. Ora tutti credono che l’Inter sia lo squadrone e le altre squadrette. Alt. L’Inter è la favorita ma la Juve è tornata a fare la Juventus e il Napoli non ha commesso gli errori di un anno fa. Oggi queste due rivali non possono e non devono essere sottovalutate. Inzaghi è un grande allenatore e conosce tutte queste dinamiche".