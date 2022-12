Croazia, niente finalina per Brozovic. Fastidio ai flessori della coscia sinsitra

Il centrocampista dell'Inter salterà l'ultima partita del Mondiale che vedrà la Croazia di fronte al Marocco per il terzo posto

Si gioca oggi la finalina del Mondiale che vedrà di fronte le due perdenti nelle semifinali. Croazia e Marocco si sfideranno per il terzo posto in Qatar.

"Mancherà Brozovic che ha un problema ai flessori della coscia sinistra: dovrebbe giocare Majer in un 4-2-3-1 con Modric-Kovacic mediani. Dietro, pare, dentro Stanisic e Sutalo: ieri non si è allenato Lovren, anche Gvardiol non è sicurissimo di farcela", riporta La Gazzetta dello Sport.