"Abbiamo ancora tempo per l'analisi, e io sono fiducioso che lo staff tecnico dedicherà molto più tempo a trovare i varchi per creare loro maggiori problemi. Dipende comunque da noi - ha aggiunto il giocatore - dobbiamo fare di più e meglio, lo dobbiamo ai nostri tifosi. Obiettivi? Per me non è una priorità essere decisivo io lunedì, mi interessa che la squadra vinca. Giochiamo per la Croazia e sarei molto felice se Budimir segnasse due gol e vincessimo. L'unico obiettivo è che la squadra passi il turno. Mi aspetto che battiamo l'Italia e spero che ciò accada. Siamo consapevoli di tutto quello che abbiamo fatto e non abbiamo fatto nelle prime due partite e dobbiamo rimediare. Lunedì dovremo essere concentrati esclusivamente sulla vittoria".