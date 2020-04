Ingaggio, costo del cartellino e… Cuadrado: Inter, ecco perchè con Sanchez sarà addio

Il matrimonio tra l’Inter e Alexis Sanchez è destinato a concludersi dopo una sola stagione: l’attaccante cileno, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United, non è riuscito ad incidere con la maglia nerazzurra, e farà ritorno in Inghilterra. Tuttosport elenca i motivi che hanno spinto la dirigenza interista a non riscattarlo: “Le decisioni, in tal senso, sembrano già cristallizzate. Troppo oneroso provare a riscattare il cileno dal Manchester United. Per l’ingaggio che gli inglesi garantiscono al giocatore (12 milioni a stagione, l’Inter in questa stagione ne “metteva” cinque) e per i costi legati al cartellino (20-25 milioni). Il mercato offre, come spiegato a parte, strade decisamente più convenienti.

Forse la storia sarebbe stata diversa se Sanchez non si fosse infortunato in Nazionale dopo un contrasto con Cuadrado. Incidente che ha provocato una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra e uno stop di tre mesi resosi necessario dopo l’intervento chirurgico per risolvere il problema. E così il matrimonio con Antonio Conte è destinato a finire dopo appena un anno: e dire che l’allenatore avrebbe voluto con sé il cileno prima alla Juve e poi al Chelsea…“.