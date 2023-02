Cucchi: “Napoli? Gioiellino Spalletti. +15 sull’Inter resterà nella storia”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista: “Il Napoli sta vivendo un momento magico, Spalletti ha creato un vero gioiellino. Bisogna fare i complimenti anche ai ragazzi che si sono messi a disposizione. Forse l’impresa del Napoli meriterebbe più attenzione e più risonanza dai media nazionali, che sembrano quasi aver dato per scontato il capolavoro degli azzurri. Sono primi, a quindici punti di distacco dall’Inter e con il capocannoniere tra le proprie fila… È un qualcosa che resterà nella storia del nostro calcio. Il Napoli ha due gemelli del gol, come Osimhen e Kvaratskhelia. E poi ci sono tanti profili di altissimo livello, per quanto meno conosciuti al momento del loro acquisto. Il Napoli sta costruendo questa vittoria con la mente, con una mentalità che fa vedere un’evoluzione importante. Anche nei momenti di difficoltà, non si perde d’animo e anzi si esalta e rimonta.