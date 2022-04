Cucchi: “Scudetto? L’Inter è la più attrezzata, poi Napoli e Milan”

Riccardo Cucchi ha parlato ai microfoni di New Sound Level 90FM in merito alla lotta Scudetto: ecco il suo pensiero

"Non ho la sfera di cristallo, lo dico con il sorriso, dire chi vince lo scudetto equivale a giocare i numeri del lotto. Per fortuna aggiungo, perché mai come quest’anno negli ultimi anni abbiamo avuto tre squadre in grado di vincere il campionato. Ritengo che l’Inter sia la più attrezzata ma sia indietro dal punto di vista fisico, il Napoli un gradino sotto nonostante sia una squadra molto tecnica e molto organizzata, il Milan è la sorpresa di questa stagione ma ha una grande fame di vittoria. Sarà uno sprint bellissimo".