"Vedo tanta confusione in questa società, che continua a prendere dirigenti stranieri e non solo", ha detto Cucciari sulla Roma

"E' una situazione che non si aspettava nessuno. E' stato un fulmine a ciel sereno. Sono rimasto molto sorpreso, quando si decide di esonerare un personaggio come Mourinho, che ha comunque diviso, si sceglie un personaggio con poca esperienza ma era l'uomo migliore per calmare la piazza e che conosceva bene l'ambiente. Gli è stato fatto un nuovo contratto a fine campionato e c'erano tutti i presupposti perché si andasse avanti per un futuro roseo. E questo lascia perplessi".

"Vedo tanta confusione in questa società, che continua a prendere dirigenti stranieri e non solo. Ci sono troppe cose che non capisco. E' stata fatta una scelta sbagliata ancora una volta. De Rossi ha sbagliato? Ha cominciato adesso, ci sta che commetta errori, ci voleva tempo. hai puntato su De Rossi e non lo mandi via dopo 4 partite".