Oaktree sta spingendo molto in casa Inter per la creazione della seconda squadra, progetto che, come svelato anche da FcInter1908, dovrebbe partire dalla prossima stagione. Ecco quindi che la dirigenza è già al lavoro per costruire un gruppo in grado di competere tra i professionisti e in alta classifica, come riporta Il Giorno: "Il settore giovanile è un fiore all’occhiello ormai da una ventina d’anni, da quando con Verdelli in panchina e Martins in campo la Primavera cominciò a vincere trofei con impressionante regolarità.