Matteo Darmian ha analizzato la sconfitta nel derby ai microfoni di Inter TV: "Ci aspettavamo un Milan così. Loro hanno fatto la partita che volevano fare mettendo in campo quello che avevano preparato. Non siamo stati i soliti, non eravamo fluidi nella manovra. Parliamo di una sconfitta che in un derby non è mai piacevole. Dobbiamo solamente guardare avanti e continuare a lavorare".

"Cosa ci siamo detti nello spogliatoio? Niente di particolare, Sappiamo quanto fosse importante oggi. Siamo un gruppo maturo esperto e capiremo cosa non è andato oggi. Analizzeremo la partita per migliorare e per continuare il campionato nel migliore dei modi. Eravamo stati bravi a rimettere la partita in parità nonostante non stessimo facendo una grandissima gara. Dobbiamo lavorare, l'unica strada che conosco per migliorare è il lavoro. Il primo gol ci ha preso in mezzo, il secondo una palla inattiva. L'anno scorso non succedeva. Dobbiamo continuare a lavorare", ha concluso Darmian a Inter TV.