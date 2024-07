La comunicazione era arrivata ai giornalisti in esubero a fine maggio ed è stato aperto un tavolo sindacale. Il CEO, Stefano Azzi, ha dichiarato ai media che Dazn non ricorrerà allo strumento dei licenziamenti. La redazione però si chiede come sia compatibile il nuovo piano editoriale del canale con la rinuncia a 14 giornalisti. Per questo l'assemblea, che si è riunita in via straordinaria, ha proclamato lo stato di agitazione sindacale.

Novità e conferme nei palinsesti

A proposito di nuovi palinsesti, il Corriere della Sera, spiega: "Diletta Leotta condurrà – in occasione dei big match, di solito ormai piazzati al sabato- un nuovo show dai principali impianti italiani. Oltre 120 minuti di diretta prima e dopo le partite, la novità è che i telecronisti di punta (fra i quali Pierluigi Pardo) e i bordocampisti (come Federica Zille, per esempio) interverranno in video insieme ad ex calciatori (confermati Ambrosini, Ferrara, Stramaccioni etc) per commentare. Alla domenica, dalle 22.30, il programma di punta che ripercorre il fine settimana sarà affidato a Giorgia Rossi. Lo show sarà condotto da uno studio virtuale, previsti ospiti speciali, fra i quali Vieri". Tra i nuovi volti del canale Giusy Meloni (che ha appena partecipato alla Domenica Sportiva e a Notti Europee sulla Rai) e l’ex giocatrice dell'Inter Regina Baresi.