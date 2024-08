Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Lapo De Carlo , giornalista, ha parlato così della scorsa scudetto in Serie A: "Juventus e Napoli per me sono favorite rispetto alle altre, insieme all'Inter . Il Milan non si è rinforzata ma neanche indebolita, potrebbe sorprendere perché non ti aspetti troppo. Leao dice che è cambiato ora che è papà c'è ragione di credergli.

Oggi il Napoli è impressionante, una macchina da guerra con Conte. La squadra è forte, avere 10 partite in meno rispetto agli altri conta poi. Per quanto riguarda la Juve, per Koopmeiners c'è l'accordo col giocatore, ma non so come fai a prendere lui, Adeyemi e Todibo. Se lo fai, la squadra è pazzesca e va considerata favorita con l'Inter".