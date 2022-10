De Grandis: “Calhanoglu? Bravo Inzaghi. Inter prima inseguitrice delle prime 2”

Stefano de Grandis, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del momento positivo attraversato dall'Inter: "In questo momento l'Inter è al terzo posto, anche se la Lazio deve ancora giocare. Inzaghi ha passato il momento più complicato, dove si era parlato anche di esonero: non dimentichiamo che era stato messo in discussione, qualcuno diceva che fosse un allenatore di seconda fascia. È stato bravo perchè ha preso decisioni da prima fascia. La scelta del portiere? Non sono neanche sicuro che Onana sia più bravo di Handanovic, però a u certo punto bisogna fare una scelta, perchè alternare i portieri è assolutamente sbagliato.