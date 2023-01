De Grandis: “Lukaku non sta in piedi! I cambi a orologeria e Dumfries sembra…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato così della prestazione dell’Inter a Monza

“I cambi col Monza sono stati disastrosi. Lukaku l’ho sempre difeso ma non sta in piedi. Dumfries sembra un altro giocatore rispetto a quello del pre-Mondiale e ha fatto un autogol anche. Non sempre i cinque cambi a orologeria fanno bene, l’Inter ogni volta peggiora dopo i cambi”.