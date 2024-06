Napoli, incontro De Laurentiis-Kvara: si va verso il rinnovo di contratto

Aurelio De Laurentiis ha incontrato Kvitcha Kvaratskhelia e il suo agente per provare a trovare l'intesa per il rinnovo

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha effettuato oggi un blitz in Germania, dove la Georgia sta giocando gli Europei, per un primo incontro con Kvitcha Kvaratskhelia, l'attaccante che il club azzurro vuole tenere. Il presidente azzurro ha risposto in prima persona alla richiesta netta del nuovo allenatore Antonio Conte, che nella sua conversazione prima della firma ha preteso la permanenza del fantasista georgiano.