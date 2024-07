La Spagna ha vinto meritatamente, qual è stata la loro forza?

“È la forza del gioco. Mi ero avvilito, dopo l’eliminazione dell’Italia, nel constatare come un grande allenatore di club difficilmente riesca ad essere grande allenatore anche di una Nazionale, ma la Spagna in questo senso è una speranza, perché è costruita e gestita come un club. Questa modularità è qualcosa di unico, perché al momento non ci sono altre squadre che giocano così. Ha dominato sempre le partite, nonostante per esempio Francia e Inghilterra avessero più talento per dire. Se si ha un modello didattico i protagonisti sanno tutti cosa fare. L’azione del secondo gol di ieri è da far vedere nelle scuole calcio, perché è l’esempio di un collettivo che sa giocare insieme. De La Fuente ha svolto il proprio lavoro a partire dalle giovanili e ha seminato benissimo”.