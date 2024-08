Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così del pareggio dell'Inter di ieri sul campo del Genoa: "Dai nerazzurri è arrivata la prima sorpresina contro un Genoa tosto e per nulla rassegnato a cedere in casa. Come spesso avviene nelle partite iniziali sono gli errori dei singoli a fare la differenza, ma non ci sogneremmo mai di colpevolizzare il povero Bisseck così come sarebbe prematuro esaltare l’ottima gara di Thuram per trarne già qualche segnale di rendimento.